Ребенок на карантине: мотивация, учеба, свободное время

Аргументы Недели → Общество 13+

3 апреля 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

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В дни изоляции многие родители не представляют, чем занять любимое чадо в четырех стенах. Специально для заботливых мам и пап предлагаем инструкцию по правильному и продуктивному досугу и воспитанию в это непростое время.

Многие родители знают, что девиз сегодняшнего дня #лучшедома – совсем не такой радужный, каким кажется на первый взгляд. Некоторые буквально сходят с ума в самоизоляции, а вместе с этим забывают, что главная задача в это непростое время – заняться детьми, будущее которых, в нашем меняющемся мире, определяет именно семья. Поэтому только после того, как мамы и папы дадут ребенку понять, что мир стал другим, а также объяснят, как через все это пройти (и как человечество через это уже проходило), нужно приступить к правильной организации занятий и досуга. При этом нужно помнить, что к детям разного возраста нужен разный подход. Разобраться какой именно, нам помог депутат Государственной Думы, Заслуженный учитель России и кандидат педагогических наук Александр ПЯТИКОП.

Дошкольники

«Стоит сразу обозначить, что мы обсуждаем только тот вариант, когда один из родителей находится дома, – отмечает Александр Иванович и переходит к главному. – Самое важное для дошкольников в этот период – многократное закрепление элементарных гигиенических навыков. Чистите вместе с ребенком зубы, мойте руки, проветривайте помещение. Дети от двух лет очень ответственные, но воспринимать информацию им нужно как игру. Просите ребенка помогать вам с элементарными вещами по дому. Вместе с этим поощряйте его морально: «Какой ты молодец! Помощник!» Допустим, мы начинаем день с ванны, потом переходим к завтраку. Пусть ребенок, например, поможет расставить посуду на столе, а комната, в которую потом вы пойдете с ним заниматься, проветривается.

Теперь о занятиях. Надо понимать, что ребенок выдержит нагрузку не дольше 20 минут. Мультики – куда дольше. Не забывайте, что они должны быть познавательными. Вместе с этим надо переключать внимание: настольная игра, чтение, совместное приготовление обеда и так далее. Не надо заниматься с ребенком несколько часов.

И помните, что основа всего в период карантина – общение. Вспоминайте вместе с детьми сказки. В этом возрасте мышление ребёнка эмоциональное, образное. Занимайтесь с ним элементарными методами конструирования: стройте домики, башенки и прочее. Будьте добры и ласковы, много хвалите и не стесняйтесь любить детей. Если дети испытывают дефицит ласки в дошкольном возрасте, это приводит к нехватке ласки от родителей и окружающих вообще по жизни. Еще один фактор: у детей в этот период много вопросов и не нужно отталкивать их, мол, не говори глупостей. Включайтесь. Динамика развития ребенка до пяти лет самая нежная. Обнимайте их, рассказывайте о том, что происходит.

Конечно, есть проблема с выходом на улицу, но никто не запрещает выйти на балкон и подышать воздухом. Смотрите вместе в окна, описывайте мир, рисуйте».

Младшие школьники

«В начальных классах ребенку ставится функциональная грамотность, умение читать, писать, воспроизводить тексты, – отмечает Пятикоп. – Продолжаем опять же в форме игры, но есть еще одни принципиальный фактор: подключайте элементы планирования. «Так, сынок, что будем делать завтра? Давай подумаем и зафиксируем». Если говорить об этом с ребенком устно, он удержит это в памяти и будет готов. Обязательные совместные занятия: чтение, просмотр доступных ребенку развивающих телепередач. Можно использовать каналы, связанные с животным и окружающим миром, путешествиями, смотреть поучительные мультики. Но не забывайте проявлять участие. Нельзя просто дать ребенку книгу или включить телевизор и уйти заниматься своими делами. Читайте с ним по абзацам, объясняйте непонятное на экране или вовремя игры. В глазах ребенка так родители решают его проблемы. Налаживается доверие.

Опять же постоянно меняем режим умственной и физической деятельности. Нужно объяснить необходимость делать зарядку. Приседать, отжиматься, качать пресс. Также включаем больше обязанностей по дому: пусть мама и папа учат тому, что могут сами. Сюда же совместное закрепление гигиенических навыков.

Важнейшее опять же – мотивационные беседы. Пусть папа приходит с работы и рассказывает, что произошло, потом пусть рассказывает мама, а потом ребенок. Родители, которые в этом возрасте потеряют контакт с детьми, добьются того, что дети больше никогда им ничего не расскажут. И даже если чадо говорит о том, что не нравится взрослым – не рубите с плеча. Вы потеряете его доверие навсегда. И никаких физических наказаний, криков. Ни в одном возрасте».

Средняя и старшая школа

«Сразу делаем поправку на современную молодежь. У них больше источников информации и относится к этому нужно снисходительно, – рекомендует депутат. – С подростками совместной деятельностью заниматься сложнее, но делать это просто необходимо. Приучите ребенка делать уборку своей комнаты, готовить элементарную пищу. Проводите во время домашних дел спокойные беседы. Объясните детям то, что им необходимо готовится ко взрослой жизни и её дальнейший успех или неуспех определяется именно сейчас. Хороший прием: рассказать подростку о том, что вы бы сами как родители изменили в своей жизни в его возрасте. Это породит доверие, ребенок поймет, что все ошибаются и не будет бояться вас «разочаровать». И не заставляйте школьника заниматься уроками по 10 часов. Такого никогда не будет. Планируйте насыщенный день: уроки, настольные игры, зарядка, домашние дела.

Помните, что начинать надо с себя: родители иногда не осознают, что сами не могут организовать интересный досуг ребенку, не могут позволить ему доверять им. Часто можно наблюдать картину, как к родителям приходят друзья и они сидят решают свои вопросы, а ребенок остается сам по себе. Чем мудрее родитель, тем отчетливее он понимает, что ребенок будет эти действия воспроизводить. Карантин – тяжелое, но уникальное время. Вы можете наладить отношения в своей семьей, поэтому не упускайте этой возможности».