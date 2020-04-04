Вирусолог призвал человечество понять, что коронавирус пришел «навсегда»

Аргументы Недели → Здоровье 13+

4 апреля 2020, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил, что коронавирус останется с человечеством навсегда. По его словам, переболеть новой инфекцией должно 70% населения Земли.

«Надо понимать, что этот вирус пришёл в человеческую популяцию не на сегодня, не до лета, не до осени. Он пришел на много-много лет, может, даже, навсегда», - высказал он в программе «60 минут» на канале «Россия-1».

Зверев отметил, что массовое тестирование россиян на наличие возбудителя COVID-19 позволило бы повысить выявление заражённых, а показатель смертности сделать ниже.

«Цифра смертности, она никакие не пять процентов, она меньше, чем при гриппе. И это та инфекция, с которой мы будем жить так же, как с гриппом живем, с аденовирусом», - пояснил вирусолог, отметив, что в тех же Штатах от гриппа умерло больше людей, чем от коронавируса.

Ранее специалист в области биотехнологии, генной инженерии Николай Дурманов рассказал о том, когда закончится эпидемия.