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«Нынешний коронавирус может стать сезонной инфекцией, будет как грипп», известный биотехнолог о панике и конце эпидемии

, 08:26 [ «Аргументы Недели» ]

«Нынешний коронавирус может стать сезонной инфекцией, будет как грипп», известный биотехнолог о панике и конце эпидемии

Николай Дурманов — советский и российский медик, специалист в области биотехнологии, генной инженерии, биологической и экологической безопасности рассказал о лекарствах против коронавируса, о том, когда закончится эпидемия и как изменится мир после CoVid19.

Он объяснил, что нет никакой теории заговора,  а вирус вполне естественного происхождения, почему так много заболевших в Италии и Америке, когда будет готова вакцина, над которой усиленно работают вирусологи всего мира и когда можно ожидать спада заболеваемости.

В итоге не исключен вариант, что коронавирус для человеества станет сезонной болезнью, как обычный грипп, считает Дурманов. Просто мир уже будет готов к нему.

БИ
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