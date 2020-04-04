«Нынешний коронавирус может стать сезонной инфекцией, будет как грипп», известный биотехнолог о панике и конце эпидемии

Николай Дурманов — советский и российский медик, специалист в области биотехнологии, генной инженерии, биологической и экологической безопасности рассказал о лекарствах против коронавируса, о том, когда закончится эпидемия и как изменится мир после CoVid19.
Он объяснил, что нет никакой теории заговора, а вирус вполне естественного происхождения, почему так много заболевших в Италии и Америке, когда будет готова вакцина, над которой усиленно работают вирусологи всего мира и когда можно ожидать спада заболеваемости.
В итоге не исключен вариант, что коронавирус для человеества станет сезонной болезнью, как обычный грипп, считает Дурманов. Просто мир уже будет готов к нему.