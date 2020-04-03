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Врачи предупреждают: хирургические перчатки - не лучший способ обезопаситься от коронавируса

, 17:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Актуальные новости

Врачи предупреждают: хирургические перчатки - не лучший способ обезопаситься от коронавируса
pixabay.com

Медики объясняют, что текстура хирургических перчаток похожа на текстуру кожи, также поглощает микробы и патогены с нечистой поверхности. Если трогать ими лицо, есть большая вероятность заразиться.

Для того, чтобы они действительно служили защитой, их нужно часто менять и мыть с мылом, как и руки. Об этом пишет издание The Times of India.

При уходе за зараженным коронавирусом Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) советуют надевать перчатки при контакте с кровью, стулом и другими выделениями больного. Также надо обрабатывать в перчатках столы, сантехнику, телефоны, клавиатуру.

Маска также не является гарантией защиты от коронавируса COVID-19. Ношение масок здоровыми людьми не нужно. Такое пояснение относительно масок сделал официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

НС

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