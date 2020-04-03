Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

В ВОЗ пояснили, что маска не является гарантией защиты от коронавируса

, 07:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В ВОЗ пояснили, что маска не является гарантией защиты от коронавируса
АН

Маска не является гарантией защиты от коронавируса COVID-19. Ношение масок здоровыми людьми не нужно. Такое пояснение относительно масок сделал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

Россияне возмущают отсутствием в аптеках масок. Многие начали сами шить маски не только марлевые, но и из красивых тканей. Язаревич прокомментировал появление самодельных масок. Эксперты ВОЗ убеждены, что здоровые люди могут не носить маски, а люди, у кого есть симптомы заражения, должны носить маски для защиты других. Носить маски необходимо людям, которые ухаживают за больными, так как они могут заразиться. По его словам, маска должна использоваться вместе с другими мерами защиты.

Люди, надевая маску, могут ощущать ложное чувство безопасности, а про друге меры забывать. Эксперт ВОЗ напомнил про мытье рук. Тарик Язаревич подчеркнул, что самое главное - должны быть защищены медицинские работники по всему миру, они  в первую очередь должны иметь в достаточном количестве все необходимые защитные средства:  маски, защитные очки и перчатки. Этого можно добиться, в том числе ограничив массовые закупки данных материалов обычными гражданами.

Карта распространения коронавируса в мире. 

ИЧ

Общество

Третий российский губернатор подал заявление об отставке. На сей раз смена главы ждет Камчатку

Третий российский губернатор подал заявление об отставке. На сей раз смена главы ждет Камчатку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. "Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента", - сообщил чиновник

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью