В ВОЗ пояснили, что маска не является гарантией защиты от коронавируса

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3 апреля 2020, 07:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

АН

Маска не является гарантией защиты от коронавируса COVID-19. Ношение масок здоровыми людьми не нужно. Такое пояснение относительно масок сделал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

Россияне возмущают отсутствием в аптеках масок. Многие начали сами шить маски не только марлевые, но и из красивых тканей. Язаревич прокомментировал появление самодельных масок. Эксперты ВОЗ убеждены, что здоровые люди могут не носить маски, а люди, у кого есть симптомы заражения, должны носить маски для защиты других. Носить маски необходимо людям, которые ухаживают за больными, так как они могут заразиться. По его словам, маска должна использоваться вместе с другими мерами защиты.

Люди, надевая маску, могут ощущать ложное чувство безопасности, а про друге меры забывать. Эксперт ВОЗ напомнил про мытье рук. Тарик Язаревич подчеркнул, что самое главное - должны быть защищены медицинские работники по всему миру, они в первую очередь должны иметь в достаточном количестве все необходимые защитные средства: маски, защитные очки и перчатки. Этого можно добиться, в том числе ограничив массовые закупки данных материалов обычными гражданами.

Карта распространения коронавируса в мире.