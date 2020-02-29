Коронавирус 29 февраля: почему в России нет зараженных, и кто на Украине опять сошел с ума

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29 февраля 2020, 11:18 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

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Число пациентов, инфицированных COVID-19, возросло до 85 195 человек. Погибли – 2 924 зараженных. Выздоровели – 39 497. Вместе с этим, по данным ВОЗ, оценка риска распространения вируса на глобальном уровне возросла с «высокой» до «очень высокой».

ВОЗ сообщает, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от коронавируса. Первые результаты ожидаются в ближайшие недели.

По всему миру количество зараженных коронавирусом растет, а здоровью россиян, кажется, хоть бы хны. Это, конечно, радует. Но вопрос «почему?» возникает сам собой. Политолог Владимир Шаповалов считает, что Россию эпидемия не затронула потому, что мы отнеслись к мерам предосторожности очень ответственно: все ведомства действовали слажено, а граждане с пониманием отнеслись к действиям властей и необходимости профилактики.

На Украине попытались отмазаться от «санжарского позора» с помощью волнений в Румынии. В румынском регионе Арджеш вышли на митинг против размещения у них зараженных коронавирусом. Украинские СМИ тут же попытались втянуть их в свою историю с протестом под Полтавой. Не вышло. Наверное потому, что румынам хватило ума спросить «что происходит», а не толкаться с силовиками. Подробнее в материале «АН».

Мадуро предположил, что COVID -19 – новое оружие против КНР. Президент Венесуэлы констатировал: мир с подобным заболеванием еще не сталкивался. Штамм, по его мнению, создан для биологической войны против Китая.

В ряде китайских провинций к медикам обратились люди, которые уже перенесли COVID -19, но тесты на его наличие после выписки вновь дали положительный результат. Медики утверждают, что вновь заболевшие пациенты не могут заражать других людей.

Бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун выступила с очередной странной рекомендацией. Она предложила защититься от коронавируса мытьем рук под песню с оскорблением Путина. Пошаговая инструкция прилагается.

Хочешь проверить здоровье на коронавирус в Латвии? Плати 80 евро. Почему государство заключило договор только с одной лабораторией и не оплачивает анализы? В Минздраве Латвии ответ четкий и конкретный не дали. «Аргументы Недели» попросили высказать личное мнение члена Правления 2-й больницы Яниса Петрониса. Он считает, что анализы нужно сделать бесплатными.

Instagram заблокировал аккаунт иранского студента за то, что он выразил надежду на победу над коронавирусом в своей стране. О случившемся Мейсам Саиди написал в Twitter. Иранец был ранее госпитализирован с коронавирусной инфекцией и опубликовал из больницы фото, на которой он, медработники и другие пациенты показывают жест «V», что означает «победа». Так же он отметил усилия соотечественников по сдерживанию вспышки:

«Никакого Касема Сулеймани (прим. ред. – иранский генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции) или чего-то еще! Они только стремятся задушить надежду в иранской нации! Но мы будем с надеждой бороться с #коронавирусом и победим».

В Москве поместили в больницу пятерых человек, контактировавших с больным коронавирусом иранцем, который 20 февраля находился в Москве транзитом. Всего было выявлено восемь человек, трое из них покинули РФ. Остальным госпитализированных провели полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Напоминаем, что тест на коронавирус можно пройти во всех регионах России. Роспотребнадзор проводит любое необходимое количество исследований в 85 лабораторных центрах.

Также известно, что сегодня в РФ готовы 366 обсерваторов для прохождения карантина.

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