Политолог объяснил, почему в России не болеют коронавирусом

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28 февраля 2020, 11:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Политолог Владимир Шаповалов рассказал, почему Россию не затронула эпидемия коронавируса, в отличии от многих стран. По словам эксперта, РФ может выступать в качестве примера другим государствам.

Шаповалов отметил, что в России ответственно отнеслись к мерам предосторожности и всячески постарались пресечь распространение коронавируса. Также он подчеркнул, что все ведомства действовали слаженно, а граждане с пониманием отнеслись к профилактическим мерам, передаёт Радио Sputnik.

«Фактически в короткие сроки создана эффективная система мониторинга ситуации и предупреждения возможности распространения вируса… Общество с пониманием относится к этим действиям и адекватно реагирует, несмотря на определенные попытки со стороны некоторых сил дестабилизировать ситуацию и сеять панику», - заявил Шаповалов.