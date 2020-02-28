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В ВОЗ отметили агрессивный подход России к борьбе с коронавирусом

, 07:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В ВОЗ отметили агрессивный подход России к борьбе с коронавирусом
Фото: pixabay.com

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус оценил действия, которые принимают страны, в том числе Россия, в борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, их пример показывает, что «агрессивные ранние меры» помогают предотвратить распространение болезни.

«Есть несколько стран, которые за последние две недели не сообщили ни об одном новом случае: Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Россия, Шри-Ланка и Вьетнам. Все эти страны разные», - уточнил он.

Гебрейесус отметил, что каждая страна обязана принимать появление больного, как вызов, на который следует оперативно реагировать. Глава ВОЗ добавил, что сейчас нет гарантий от новых случаев заражения, напомнив, что в Швеции до последнего времени число заболевших не менялось, а сейчас их количество увеличилось.

Кроме того, он считает, что в борьбе с коронавирусом нужен комплексный подход. Однако Гебрейесус объяснил, что пока рано делать заявления о пандемии и поблагодарил Китай за приложенные усилия для предотвращения новой инфекции.

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БА

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