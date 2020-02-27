В Германии перечислили перечень продуктов и вещей на случай эпидемии

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27 февраля 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В ФРГ федеральное ведомство защиты гражданского населения и помощи при катастрофах составило список необходимых в случае эпидемии коронавирусной инфекции и карантина продуктов и вещей.

По данным ведомства, каждому гражданину на время 10-дневного карантина рекомендуется иметь в доме следующие продукты питания: 20 литров питьевой воды, 3,5 кг крупы, хлеба, картофеля, макарон и риса, 2,5 кг консервированных овощей и орехов, 4 кг сухофруктов и консервированных фруктов, 2,6 кг молока и молочных продуктов, 1,5 кг мяса, рыбы, яиц или яичного порошка, 0,4 кг жиров и растительного масла. Кроме того, эксперты советуют приобрести сахар, мед, муку, шоколад, печенье и бульонные кубики, но в небольшом количестве.

Специалисты отметили, что такой список продуктов обеспечит 2200 килокалорий в день для взрослого человека.

Также следует собрать необходимые медикаменты, купить фонарь, батарейки, средство для дезинфекции, свечи и газовую горелку.

Ранее сообщалось, что число зараженных в Германии достигло 22 человек. Большинство случаев заражения зарегистрировано в федеральной земле Бавария, два в Северном Рейне-Вестафалии и один в Баден-Вюртемберге.