В Германии число зараженных коронавирусом выросло до 19 человек

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26 февраля 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NTV

Фото: pixabay.com

Стало известно о случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Северном Рейне-Вестфалии в Германии. Об этом сообщил в среду министр здравоохранения региона Карл Йозеф Лауманн.

Глава ведомства отметил, что число зараженных достигло 19 человек. По его словам, в регионе зафиксировано два новых случая.

«Мужчина в тяжелом состоянии, но его состояние, слова богу, за ночь не ухудшилось. Его супруга также инфицирована, но ее состояние лучше», - пояснил Лауманн.

Министр добавил, что дети зараженных родителей не проявляют симптомов болезни. Лауманн сообщил, что женщина работает в детском саду, поэтому выявляются контактирующие с ней люди.

Он объяснил, что сейчас местные власти делают все для того, чтобы «предотвратить цепную реакцию распространения вируса».

Уточняется, что большинство случаев заражения зарегистрировано в федеральной земле Бавария, два в Северном Рейне-Вестафалии и один в Баден-Вюртемберге.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что отечественные ученые к настоящему моменту получили штамм нового типа коронавируса.