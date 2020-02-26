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В Германии число зараженных коронавирусом выросло до 19 человек

, 17:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NTV

В Германии число зараженных коронавирусом выросло до 19 человек
Фото: pixabay.com

Стало известно о случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Северном Рейне-Вестфалии в Германии. Об этом сообщил в среду министр здравоохранения региона Карл Йозеф Лауманн.

Глава ведомства отметил, что число зараженных достигло 19 человек. По его словам, в регионе зафиксировано два новых случая.

«Мужчина в тяжелом состоянии, но его состояние, слова богу, за ночь не ухудшилось. Его супруга также инфицирована, но ее состояние лучше», - пояснил Лауманн.

Министр добавил, что дети зараженных родителей не проявляют симптомов болезни. Лауманн сообщил, что женщина работает в детском саду, поэтому выявляются контактирующие с ней люди.

Он объяснил, что сейчас местные власти делают все для того, чтобы «предотвратить цепную реакцию распространения вируса».

Уточняется, что большинство случаев заражения зарегистрировано в федеральной земле Бавария, два в Северном Рейне-Вестафалии и один в Баден-Вюртемберге.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что отечественные ученые к настоящему моменту получили штамм нового типа коронавируса.

БА

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