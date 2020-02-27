Организаторы Евровидения оценили возможность отмены конкурса из-за коронавируса

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27 февраля 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Inforeactor

Фото: eurovision.tv

Европейский вещательный союз прокомментировал информацию о возможной отмене ежегодного международного вокального конкурса «Евровидение-2020» из-за вспышки коронавирусной инфекции в мире.

«ЕВС, конечно, внимательно следит за ситуацией с коронавирусом и принимает необходимые меры в соответствии с руководящими принципами ВОЗ и национальных властей», - уточнили организаторы мероприятия.

Они отметили, что еще слишком рано делать какие-то прогнозы и комментировать подобное развитие событий.

Ранее сообщалось, что от России в голландский Роттердам отправится Александр Панайтов.

При этом число зараженных коронавирусом в Европе каждый день увеличиваться.