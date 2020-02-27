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В Эстонии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В Эстонии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Фото: pixabay.com

Министр социальных дел Эстонии Танель Кийк сообщил, что в четверг, 27 февраля, зарегистрирован первый случай заражения новым типом коронавирусной инфекции. По его словам, сообщение поступило утром о том, что вчера вечером был выявлен больной.

«Речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином. Более точную информацию даст департамент здоровья», - рассказал министр.

Он добавил, что зараженный вернулся домой из Ирана вечером в среду. Кийк отметил, что сейчас больной изолирован и находится в больнице. Министр считает, что он гражданин Ирана.

Однако в местных СМИ появилась информация, что заражённый прибыл из Риги на автобусе.

Ранее в Германии федеральное ведомство защиты гражданского населения и помощи при катастрофах составило список необходимых в случае эпидемии коронавирусной инфекции продуктов и вещей. 

БА

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