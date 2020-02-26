В Грузии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

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26 февраля 2020, 21:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе заявила, что в Грузии зарегистрирован первый случай заражения новым типом коронавируса. Об этом стало известно на брифинге в среду, 26 февраля.

«Несколько минут назад мы получили из лаборатории Лугара результаты анализов, согласно которым в стране выявлен первый случай заражения коронавирусом», - отметила глава ведомства.

Тикарадзе объяснила, что зараженным является гражданин страны, который прибыл вчера домой из Ирана через Азербайджан.

Напомним, что Иран входит в список стран, по версии Роспотребнадзора, которые не стоит посещать туристам.

Кроме того, в Украине получили результаты тестов эвакуированных из Китая людей.