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В Минздраве Украины назвали результаты тестов эвакуированных из КНР

, 15:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Минздраве Украины назвали результаты тестов эвакуированных из КНР
Фото: pixabay.com

Замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко сообщил о первых результатах тестов на коронавирусную инфекцию, которые проходили эвакуированные из Китая граждане. Известно, что 45 украинцев и 27 иностранцев находятся на карантине в санатории «Новые Санжары» в Полтавской области.

«У нас есть первые результаты исследований проб образцов, которые были взяты у людей, которые находятся на обсервации в Новых Санжарах. Они отрицательные», - уточнил Ляшко.

Он добавил, что в среду прошел плановый осмотр всех эвакуированных граждан. По его словам, они чувствуют себя хорошо, симптомов заболевания не обнаружено. Ляшко отметил, что на Украине не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. 

Ранее Минздрав Украины запретил передавать находящимся под наблюдением гражданам еду, чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом.

БА

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