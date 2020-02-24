На Украине запретили передавать еду эвакуированным из КНР гражданам

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24 февраля 2020, 08:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения Украины запретило местному населению передавать еду эвакуированным из Уханя гражданам. Известно, что они находятся на карантине в санатории «Новые Санжары» в Полтавской области, сообщает kp.ru.

«Потому что у нас обсервация касательно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям», - отметили в ведомстве.

Замглавы ведомства Виктор Ляшко заявил, что такие меры приняты, чтобы избежать инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта у пациентов.

Ранее сообщалось, что Иран собирается применить оружие в борьбе с коронавирусной инфекцией.