На Украине запретили передавать еду эвакуированным из КНР гражданам

Министерство здравоохранения Украины запретило местному населению передавать еду эвакуированным из Уханя гражданам. Известно, что они находятся на карантине в санатории «Новые Санжары» в Полтавской области, сообщает kp.ru.
«Потому что у нас обсервация касательно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям», - отметили в ведомстве.
Замглавы ведомства Виктор Ляшко заявил, что такие меры приняты, чтобы избежать инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта у пациентов.
Ранее сообщалось, что Иран собирается применить оружие в борьбе с коронавирусной инфекцией.