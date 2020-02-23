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Иран готов ипользовать оружие против коронавируса

, 20:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Иран готов ипользовать оружие против коронавируса
Фото: pixabay.com

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран планирует задействовать вооруженные силы страны для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. По его словам, они постараются справиться с вирусом с минимальными потерями.

«Все государственные органы, вооруженные силы, общественные организации будут принимать необходимые меры для здоровья общественности. Все государственные органы, вооруженные силы, общественные организации будут принимать необходимые меры для здоровья общественности», - отметил глава государства.

По его словам, Иран предпримет необходимые действия в кратчайшие сроки.

Известно, в стране зафиксированы 43 случая заражения смертельно опасной инфекцией, из которых три закончились летальным исходом.

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