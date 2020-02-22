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Samsung закроет завод на два дня из-за больной коронавирусом сотрудницы

, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: YTN

Samsung закроет завод на два дня из-за больной коронавирусом сотрудницы
Фото: pixabay.com

СМИ сообщили, что крупная южнокорейская компания Samsung Electronics вынуждена закрыть один из своих заводов на два дня из-за заразившейся новой коронавирусной инфекцией сотрудницы. Отмечается, что инцидент произошёл в провинция Кёнсан-Пукто.

Завод откроется 24 февраля. Однако работников до 25 февраля не будут впускать на  этаж, где работала девушка. 

По данным местного телеканала, заболевание приобрела 28-летняя сотрудница завода в городе Куми, который в основном занимается разработкой и производством смартфонов. Известно, что девушка могла заразиться от своего молодого человека, который в феврале посещал два раза службы в церкви секты «Синчхончжи».

При этом данную религиозную секту связывают с 231 случаем заражения коронавирусом.

Кроме того, правительство приняло решение обозначить Тэгу и провинцию Кёнсан-Пукто районами особого эпидемиологического контроля.

Ранее СМИ со ссылкой на китайские власти сообщили, что выявлен новый срок инкубационного периода  коронавируса. 

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