В КНР сообщили об увеличенном сроке инкубационного периода коронавируса

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22 февраля 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: People's Daily

Фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на китайские власти сообщили, что выявлен новый срок инкубационного периода нового коронавируса. Отмечается, что у жителя провинции Хубэй обнаружили симптомы смертельно опасной инфекции только через 27 дней.

Исходя из этого, считают эксперты, инкубационный период можется длиться на протяжении более двух недель. Кроме того, известно также о случае, когда симптомы коронавируса выявили у зараженного через 38 дней.

Уточняется, что 70-летний мужчина 24 января вернулся из города Эчжоу и только 19 февраля у него появились симптомы коронавирусной инфекции – температура и слабость. 20 февраля он отправился к врачу и опасения подтвердились. При этом у младшей сестры пациента заболевание выявили уже 2 февраля.

Врачи советуют туристам и местным гражданам, находящимся недалеко от Уханя, избегать заражения через контакт с другими людьми.