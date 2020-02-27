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Названо имя участника от России на Евровидении-2020

, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Названо имя участника от России на Евровидении-2020
Александр Панайотов, Instagram

СМИ сообщили имя участника, который по итогам национального отбора, поедет на ежегодный международный песенный конкурс «Евровидение-2020». Отмечается, что артист стремился попасть на сцену масштабного мероприятия 15 лет.

В национальном отборе победил популярный российский певец 35-летний Александр Панайотов. Известно, что в выборе композиции, с которой исполнитель выступит в голландском Роттердаме, принимал участие Григорий Лепс. Сам Панайотов называет артиста «музыкальным отцом».

Кроме того, певец пытался попасть на Евровидение в 2005, 2008, уступив несколько баллов Диме Билану, и в 2017 гг.

Напомним, что Иосиф Пригожин предложил России последовать примеру Украины на Евровидении – 2020.

БА

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