Пригожин призвал Россию последовать примеру Украины на Евровидении – 2020

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23 февраля 2020, 15:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.ру

Иосиф Пригожин, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на участие украинской группы Go-A в международном песенном конкурсе «Евровидение – 2020». При этом супруг Валерии поддержал решение артистов исполнять песню на родном языке и призвал Россию последовать их примеру.

«Украинский - очень красивый язык. ... Культура является вещью, которая должна объединять людей и общество … Вот, к примеру, петь на каком-то другом языке на "Евровидении" не имеет смысла: это есть некая идентификация принадлежности к своему народу», - высказал продюсер.

Пригожин предложил участникам из России сделать из этого решения определенные выводы и выступить на Евровидении на русском языке.

Ранее на Украине закончился выбор участников для выступления на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2020». В мае в Нидерланды поедет группа Go-A с композицией «Соловей».