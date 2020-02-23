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Стало известно, кто отправится на Евровидении-2020 от Украины

, 09:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Звезда

Стало известно, кто отправится на Евровидении-2020 от Украины
Фото: pixabay.com

На Украине закончился выбор участников для выступления на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2020", который пройдёт в мае в Нидерландах.

Возможность представить Украину на конкурсе получила группа Go-A. Артисты отправятся на "Евровидение" по результатам национального опроса. Музыканты обошли пятерых претендентов: певиц Jerry Hail и KRUTЬ, певцов David Axelrod и Khayat, а также группу Tvorchi.

В 2019 году Украина пропустила участие в "Евровидении" из-за развернувшегося политического скандала, когда сразу несколько музыкантов отказались ехать на конкурс из-за выставленных условий.

АБ

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