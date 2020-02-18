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Мединский призвал россиян не акцентировать внимание на "Евровидении"

, 19:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Мединский призвал россиян не акцентировать внимание на
Фото: соцсети

Экс-министр культуры РФ и помощник президента Владимир Мединский призвал не уделять большое количество внимания всевозможным зарубежным конкурсам, в числе которых «Евровидение».

Мединский рассказал, что, по его мнению, россиянам не следует делать акцент на зарубежных мероприятиях и конкурсах. Об этом он сообщил, когда отвечал на вопрос, кто может стать представителем «Евровидения» от России в этом году. «Не уделяйте слишком много внимания всем этим зарубежным конкурсам», - порекомендовал Мединский.

Музыкальный конкурс «Евровидение» пройдёт в Роттердаме в середине мая.

АБ

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