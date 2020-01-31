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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Мединский объяснил, откуда взялся миф о личной встрече Сталина и Гитлера

, 17:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Мединский объяснил, откуда взялся миф о личной встрече Сталина и Гитлера
Владимир Мединский. Фото: Кремлевский Пул / Global Look Press

Помощник президента РФ Владимир Мединский объяснил, откуда взялся миф о встрече Сталина и Гитлера, знанием которого недавно козырнул бывший президент Украины Леонид Кравчук.

«Встреча Гитлера со Сталиным во Львове – это лженаучная фантастика, из той же области, что «инопланетяне среди нас». Эту статью впервые напечатали в журнале «Фантастика и приключения» в 1990-е годы. Я не шучу. Это и есть первоисточник», - заявил доктор исторических наук Владимир Мединский, уточнив, что специально изучил этот вопрос.

А историческая правда, зафиксированная в документах, такова, что на самом деле в предвоенное время имели место встречи Гитлера с премьер-министром Франции Эдуардом Даладье, премьер-министром Великобритании Артуром Невиллом Чемберленом, не говоря уже об итальянце Бенито Муссолини и польском руководстве…

Ранее широкий резонанс вызвало заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука, попытавшегося объяснить слова действующего главы Незалежной Владимира Зеленского о равной вине и ответственности СССР и Германии в развязывании Второй мировой войны тем, что якобы Сталин встречался с Гитлером в 1940 году во Львове, и эта, якобы документальная, информация не является секретом. Позднее ему пришлось признать, что никаких подобных «документов» он в глаза не видел.

ЛЧ

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