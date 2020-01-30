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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Кравчук пояснил свои слова о Сталине и Гитлере

, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Кравчук пояснил свои слова о Сталине и Гитлере
Леонид Кравчук, фото: Сергей Ковалев/globallookpress.com

Первый президент украинского государства в эфире радиостанции "Комсомольская правда" признался, что лично не видел документа, который подтверждает встречу Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во Львове.

Ранее же он заявлял, что что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны: "Все, что я знаю. Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса", - рассказал Кравчук.

Предыдущее высказывание ранее прозвучало в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1". Тогда Кравчук не стал объяснять, откуда у него эта информация и чем подкреплены его слова: этот факт якобы зафиксирован в каком-то документе и не является секретом.

Еще в декабре прошлого года, как сообщали "Аргументы недели", посол Соединенных Штатов Америки в Польше Джорджетт Мосбахер сделала резонансное заявление: по ее словам, виновниками Второй мировой войны являются Адольф Гитлер и Иосиф Сталин.

АС

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