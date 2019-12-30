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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Посол США назвала виновниками Второй мировой войны Гитлера и Сталина

, 19:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Посол США назвала виновниками Второй мировой войны Гитлера и Сталина
флаг США, pixabay.com
Посол Соединенных Штатов Америки в Польше Джорджетт Мосбахер в понедельник сделала резонансное заявление. По ее словам, виновниками Второй мировой войны являются Адольф Гитлер и Иосиф Сталин.
 
Таким образом Мосбахер прокомментировала слова президента России Владимира Путина, который недавно напомнил, что некоторые европейские страны, среди которых Польша, перед Второй мировой войной вступили в сговор с фашистской Германией. 
 
Посол США в Польше написала на своей страничке в соцсети, что именно Гитлер и Сталин развязали войну.
 
Напомним, что ранее ряд российских политиков осудил позицию официальной Варшавы, которая не считает себя ответственной за события Второй мировой войны.
ЕТ

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