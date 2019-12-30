Посол США назвала виновниками Второй мировой войны Гитлера и Сталина

Посол Соединенных Штатов Америки в Польше Джорджетт Мосбахер в понедельник сделала резонансное заявление. По ее словам, виновниками Второй мировой войны являются Адольф Гитлер и Иосиф Сталин.

Таким образом Мосбахер прокомментировала слова президента России Владимира Путина, который недавно напомнил, что некоторые европейские страны, среди которых Польша, перед Второй мировой войной вступили в сговор с фашистской Германией.

Посол США в Польше написала на своей страничке в соцсети, что именно Гитлер и Сталин развязали войну.

Напомним, что ранее ряд российских политиков осудил позицию официальной Варшавы, которая не считает себя ответственной за события Второй мировой войны.