На Украине начались столкновения с полицией из-за прибывших из Уханя

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20 февраля 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

скриншот видео стычек с полицией на Украине из-за госпитализации украинцев из Уханя

Под Полтавой начались стычки с полицией. Официальный Киев хочет там разместить прибывших из Китая украинцев. Местные жители пытаются этому противостоять.

На Украину прибывает лайнер из Уханя. С этого китайского города началось распространение коронавируса. Поэтому официальный Киев решил эвакуировать оттуда своих граждан.

Сначала места госпитализации были засекречены. Однако очень скоро стало известно, куда именно направят украинцев. Среди городов названы Харьков и Полтава.

По поводу Полтавы позднее пришло уточнение. Эвакуировать украинцев должны в Новые Санжары Полтавской области. Госпиталь в этом городе находится в самом центре города.

Эта новость взбудоражила местных жителей. Они вышли на митинг против эвакуации украинцев в их город. Полиция была вынуждена направить туда спецназ в сопровождении бронетехники. Уже произошли первые стычки с силовиками.