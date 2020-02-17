Все новости >>

//Общество 13+

На Украине засекретили здания-гетто для заболевших коронавирусом

, 18:58 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

На Украине засекретили здания-гетто для заболевших коронавирусом
фото: pixabay.com

Заразившихся коронавирусом украинцев разместят в двух объектах. Их держат в тайне. С таким заявлением выступил замглавы украинского минздрава Виктор Ляшко.

Громкое заявление прозвучало на пресс-конференции. Виктора Ляшко спросили про то, куда направят заразившихся коронавирусом украинцев.

«Сегодня определены два учреждения, которые я не могу назвать, но они есть», — пояснил замминистра: «По ним ведется полная подготовка. Одно основное, одно резервное на случай, если что-то произойдет».

В засекреченных заведениях разместят 49 украинцев и 25 иностранцев. Там они пробудут две недели.

Эпидемия коронавируса стала самой большой информационной истерикой в последнее время. Смертельная болезнь пришла из китайского Уханя. Она опасна тем, что пока никто не знает, как ее лечить. Именно из-за боязни коронавируса Владимир Жириновский перестал пожимать руку коллегам.

Вместе с тем, уже стало известно о случаях, когда люди начали излечиваться от коронавируса. В Китае удалось вылечить даже трехмесячного ребенка.

//картина дня

Общество

Наталья Поклонская считает Майдан международным преступлением против Украины

Наталья Поклонская считает Майдан международным преступлением против Украины

«Мы имеем дело с хорошо спланированным международным преступлением против Украины. На заклание отправили целую страну», – написала на своей странице в соцсети депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Инициатива предусматривает выход Банка России из капитала Сбербанка. Предполагается, что пакет ЦБ в (50% плюс одна акция) будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния.

Инициатива предусматривает выход Банка России из капитала Сбербанка. Предполагается, что пакет ЦБ в (50% плюс одна…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Директор российского исполнителя Бориса Моисеева Сергей Горох назвал размер его пенсионных выплат. По его словам, знаменитый исполнитель из тех людей, которые «ни на…

//новости ан

В Подмосковье полицейские накрыли нарколабораторию. Каково же было удивление сотрудников отдела по борьбе с распространением наркотиков, когда выяснилось, что хозяин…

//новости ан

В Омской области за просроченными продуктами выстраиваются очереди. «Ярмарку неслыханной щедрости» организуют местные бизнесмены, которые продают все, что не удалось…

Губернатор Костромской области Сергей Ситников подарки взятками не считает, а борьба с коррупцией чиновника пугает больше, чем сама коррупция."А что страшнее самой…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан