На Украине засекретили здания-гетто для заболевших коронавирусом

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17 февраля 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Заразившихся коронавирусом украинцев разместят в двух объектах. Их держат в тайне. С таким заявлением выступил замглавы украинского минздрава Виктор Ляшко.

Громкое заявление прозвучало на пресс-конференции. Виктора Ляшко спросили про то, куда направят заразившихся коронавирусом украинцев.

«Сегодня определены два учреждения, которые я не могу назвать, но они есть», — пояснил замминистра: «По ним ведется полная подготовка. Одно основное, одно резервное на случай, если что-то произойдет».

В засекреченных заведениях разместят 49 украинцев и 25 иностранцев. Там они пробудут две недели.

Эпидемия коронавируса стала самой большой информационной истерикой в последнее время. Смертельная болезнь пришла из китайского Уханя. Она опасна тем, что пока никто не знает, как ее лечить. Именно из-за боязни коронавируса Владимир Жириновский перестал пожимать руку коллегам.

Вместе с тем, уже стало известно о случаях, когда люди начали излечиваться от коронавируса. В Китае удалось вылечить даже трехмесячного ребенка.