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Жириновский отказался пожимать руки коллегам из-за коронавируса

, 11:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Жириновский отказался пожимать руки коллегам из-за коронавируса
Фото: соцсети

Владимир Жириновский явился на пленарное заседание Госдумы в белых перчатках и отказался пожимать руки депутатам. Это лидер ЛДПР объяснил профилактикой коронавируса.

Исключение Жириновский сделал только для Владимира Путина и Вячеслава Володина. «Президент сам протягивает — я ему пожму, Вячеславу Викторовичу, остальным всем — запрещаю», - сказал депутат.

Иммунолог Владимир Болибок дал оценку подобным методам защиты от болезни. Врач допустил возможность подхватить заболевание при тактильном контакте. «Сейчас в Китае во всех кафе установили диспенсеры, дезинфицирующие средства для рук. У нас тоже устанавливают такие диспенсеры», - добавил он.

АБ

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