Жириновский предложил платить домохозяйкам зарплату

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3 февраля 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: pixabay.com

Владимир Жириновский предложил выплачивать зарплату домохозяйкам. По его мнению, женщина имеет право на вознаграждение, если в одиночку ухаживает за всеми членами семьи.

«Сейчас говорят о мерах по повышению рождаемости. Пособие для женщин, которые ведут домашнее хозяйство – это тоже поддержка семьи. Они готовят, стирают, убирают, воспитывают детей, водят их в школу или детский сад, ходят в магазин, выполняют все домашние дела. Это тяжелый, изнуряющий, монотонный труд», - считает депутат.

По мнению Жириновского, заработная плата для домохозяек может приравниваться или немного превышать МРОТ. В Госдуме сочли идею достойной, однако отметили, что она вряд ли найдёт поддержку.