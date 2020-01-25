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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Жириновский назвал вспышку коронавируса в КНР провокацией США‪

, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Жириновский назвал вспышку коронавируса в КНР провокацией США‪
фото: Владимир Жириновский, сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что появление нового коронавируса, который унес жизни более 40 человек в Китае, и продолжает свое распространение по миру, может быть провокацией со стороны Соединенных Штатов.

«Уже по всем континентам шагает [коронавирус], по всем. Что, действительно новый тип гриппа или провокация кого? США. Экономика», - считает депутат.

По его словам, американцы просто боятся, что не смогут обогнать Китай или сравняться с ним в сфере экономики. Жириновский отметил, что такие провокации не первый раз, напомнив о «птичьем гриппе» и «британской говядине».

«В течение месяца все прекратится. Это провокация была. Лекарства раскупили, кто-то стал миллиардером», - заключил он.

Известно, что вакцину от коронавируса начали разрабатывать в двух российских институтах.

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