Над вакциной от коронавируса работают в двух институтах России

//Общество 13+

25 января 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что работы по разработке вакцины от коронавируса ведутся параллельно в двух российских институтах. По её словам, это нормальный научный процесс, т.к. ученные рассматривают сразу два алгоритма действий.

«Это очень хорошо … Одни работают по одному алгоритму, другие – по другому. Этим занимаются многие страны мира. Точка достижения результата пока по времени не определена», - отметила специалист.

Попова добавила, что сейчас главное предпринять все меры профилактики. Она объяснила, что Россия сейчас делает все для того, чтобы не допустить вирус на территорию страны, а также учитывает его проникновение и последующее ограничение в распространении. Врач призвала граждан тоже соблюдать меры безопансности.

Ранее психологи и врачи объяснили, как ограничить "воздействие" коронавируса.