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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Над вакциной от коронавируса работают в двух институтах России

, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Над вакциной от коронавируса работают в двух институтах России
Фото: pixabay.com

Главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что работы по разработке вакцины от коронавируса ведутся параллельно в двух российских институтах. По её словам, это нормальный научный процесс, т.к. ученные рассматривают сразу два алгоритма действий.

«Это очень хорошо … Одни работают по одному алгоритму, другие – по другому. Этим занимаются многие страны мира. Точка достижения результата пока по времени не определена», - отметила специалист.

Попова добавила, что сейчас главное предпринять все меры профилактики. Она объяснила, что Россия сейчас делает все для того, чтобы не допустить вирус на территорию страны, а также учитывает его проникновение и последующее ограничение в распространении. Врач призвала граждан тоже соблюдать  меры безопансности.

Ранее психологи и врачи объяснили, как ограничить "воздействие" коронавируса. 

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