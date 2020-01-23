Психолог посоветовала, как избежать

Член Федерации психологов образования РФ, кандидат педагогических наук, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева призвала россиян меньше переживать из-за информации о новом коронавирусе. По её словам, это может привести к серьезному стрессу.
«Читать все эти сообщения в ежедневном режиме не стоит. Может быть, достаточно лишь держать руку на пульсе - изучать ситуацию в начале или конце недели. Дело в том, что средства массовой информации способны ввести человека в состояние психологической неопределенности и внушить ощущение того, что заболевает он сам. А обсуждение темы с друзьями и родственниками только усиливает нервное напряжение», - пояснила эксперт.
Челышева отметила, что человек может начать паниковать из-за кашля, температуры или зуда. В такие моменты, психолог считает, нужно сразу обратиться к врачу, чтобы «снять сомнения».
«Подобные вспышки время от времени происходят в разных точках мира», - подчеркнула она.
Психолог посоветовала соблюдать гигиену, носить маски, а также пить противовирусные препараты, чтобы обеспечить дополнительную психологическую защиту.
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