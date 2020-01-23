Как не подцепить «китайскую пневмонию»: Малышева поделилась рекомендациями известного инфекциониста

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23 января 2020, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]

Врач-инфекционист Владимир Никифоров. Фото: инстаграм Елены Малышевой

Телеведущая Елена Малышева опубликовала в своем Instagram видео с экспертом Организации объединённых наций по биотерроризму, российским инфекционистом Владимиром Никифоровым.

По словам доктора, россиянам пока ничего катастрофического не грозит, потому что, судя по числу заболевших в Китае, заболевание не особо заразное и тяжелое.

Он также отметил, что симптомы у «китайской пневмонии» не отличаются от обычной, но коронавирус может выявить только лабораторная диагностика.

Собственно, и рекомендации инфекционист дает вполне обычные: при поездке в Китай носить маску, мыть руки или обрабатывать их спиртсодержащими гелями, и, естественно, не контактировать с больными людьми.

Никифоров также назвал признаки китайской пневмонии: температура, одышка и кашель. Эти признаки требуют обращения к врачу.

Эксперт считает, что угрозы развития эпидемии или пандемии китайской пневмонии в России пока нет.

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