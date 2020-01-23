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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Оглашен список возможных симптомов заражения смертельным коронавирусом из Китая

, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]

Оглашен список возможных симптомов заражения смертельным коронавирусом из Китая
Медицинская лаборатория, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Обозначены симптомы, которые могут свидетельствовать о том, что человек заразился новым смертельно опасным коронавирусом, возникшим в Китае. Соответствующая публикация появилась на страницах британских интернет-СМИ.

Издание Express отмечает, что поводом для беспокойства должны стать:

1. насморк;

2. головная боль;

3. кашель;

4. больное горло;

5. лихорадка;

6. общее ощущение нездоровья.

Кроме того, могут наблюдаться одышка, озноб и боли в теле, говорится в процитированном материале.

Ранее сообщалось, что врачи назвали четыре ранних признака рака горла. В данный список, в частности, вошла хроническая хрипота.

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