Оглашен список возможных симптомов заражения смертельным коронавирусом из Китая

Обозначены симптомы, которые могут свидетельствовать о том, что человек заразился новым смертельно опасным коронавирусом, возникшим в Китае. Соответствующая публикация появилась на страницах британских интернет-СМИ.
Издание Express отмечает, что поводом для беспокойства должны стать:
1. насморк;
2. головная боль;
3. кашель;
4. больное горло;
5. лихорадка;
6. общее ощущение нездоровья.
Кроме того, могут наблюдаться одышка, озноб и боли в теле, говорится в процитированном материале.
Ранее сообщалось, что врачи назвали четыре ранних признака рака горла. В данный список, в частности, вошла хроническая хрипота.
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