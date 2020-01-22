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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Названы десять требующих срочного обращения к врачу признаков острого лейкоза

, 15:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Названы десять требующих срочного обращения к врачу признаков острого лейкоза
Автомобиль скорой помощи на улицах Москвы, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Перечислены симптомы острого лейкоза, при наличии которых требуется срочно обратиться в медицинское учреждение. Соответствующую публикацию разместили некоторое время назад в блогосфере.

Список признаков рака крови, размещенный одним из авторов «Яндекс. Дзен», включает в себя:

1. резкий упадок сил;

2. сонливость;

3. обильное потоотделение;

4. повышение температуры тела до высоких значений;

5. появление на теле синяков и красных пятен без явных причин;

6. кровоточивость десен;

7. трудно останавливаемые кровотечения из носа;

8. развитие ангины или пневмонии;

9. учащенное сердцебиение;

10. нарушения в системе свертывания крови.

Ранее сообщалось, что в интернете рассказали о народных методах снижения артериального давления.

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