Названы десять требующих срочного обращения к врачу признаков острого лейкоза

Перечислены симптомы острого лейкоза, при наличии которых требуется срочно обратиться в медицинское учреждение. Соответствующую публикацию разместили некоторое время назад в блогосфере.
Список признаков рака крови, размещенный одним из авторов «Яндекс. Дзен», включает в себя:
1. резкий упадок сил;
2. сонливость;
3. обильное потоотделение;
4. повышение температуры тела до высоких значений;
5. появление на теле синяков и красных пятен без явных причин;
6. кровоточивость десен;
7. трудно останавливаемые кровотечения из носа;
8. развитие ангины или пневмонии;
9. учащенное сердцебиение;
10. нарушения в системе свертывания крови.
Ранее сообщалось, что в интернете рассказали о народных методах снижения артериального давления.
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