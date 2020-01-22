Пять методов снижения давления без лекарств подсказали знатоки народной медицины

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22 января 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Головная боль у пожилой женщины, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Названы способы снижения артериального давления без приема лекарственных препаратов. Соответствующие рекомендации дали знатоки народной медицины.

Один из авторов, пишущих для «Яндекс. Дзен», отмечает, что нормализовать показатели давления можно с помощью:

1. глубокого дыхания;

2. зеленого чая с лимоном;

3. принятия теплой ванны;

4. прикладывания к ступням компрессов с яблочным уксусом.

Пятый способ: подержать руки в холодной воде около двух минут и затем ополоснуть лицо.

Прежде чем брать на вооружение данные методы, обязательно следует проконсультироваться с врачом. Самолечение является опасным для жизни и здоровья занятием.

Ранее сообщалось, что доктор Александр Мясников назвал шесть правил защиты от рака.

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