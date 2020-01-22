Пять методов снижения давления без лекарств подсказали знатоки народной медицины

Названы способы снижения артериального давления без приема лекарственных препаратов. Соответствующие рекомендации дали знатоки народной медицины.
Один из авторов, пишущих для «Яндекс. Дзен», отмечает, что нормализовать показатели давления можно с помощью:
1. глубокого дыхания;
2. зеленого чая с лимоном;
3. принятия теплой ванны;
4. прикладывания к ступням компрессов с яблочным уксусом.
Пятый способ: подержать руки в холодной воде около двух минут и затем ополоснуть лицо.
Прежде чем брать на вооружение данные методы, обязательно следует проконсультироваться с врачом. Самолечение является опасным для жизни и здоровья занятием.
Ранее сообщалось, что доктор Александр Мясников назвал шесть правил защиты от рака.
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