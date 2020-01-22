Три самых частых симптома наступающего инсульта мозга озвучили медспециалисты

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22 января 2020, 11:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Медики обсуждают диагноз пациента, imagefruit / globallookpress.com

Обозначены три самых частых признака наступающего инсульта головного мозга. Информацию, посвященную данной теме, озвучили некоторое время назад специалисты в области здравоохранения.

Список основных симптомов смертельно опасной болезни, представленный на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», включает в себя:

1. онемение лица и конечностей;

2. неожиданную сильную усталость, апатию;

3. возникновение проблем с координацией движений, при которых человек спотыкается на ровном месте.

При наличии подобных сигналов организма, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что немецкие онкологи назвали привычки, которые могут спровоцировать рак.

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