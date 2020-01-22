Три самых частых симптома наступающего инсульта мозга озвучили медспециалисты

Обозначены три самых частых признака наступающего инсульта головного мозга. Информацию, посвященную данной теме, озвучили некоторое время назад специалисты в области здравоохранения.
Список основных симптомов смертельно опасной болезни, представленный на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», включает в себя:
1. онемение лица и конечностей;
2. неожиданную сильную усталость, апатию;
3. возникновение проблем с координацией движений, при которых человек спотыкается на ровном месте.
При наличии подобных сигналов организма, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
Ранее сообщалось, что немецкие онкологи назвали привычки, которые могут спровоцировать рак.
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