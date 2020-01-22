Три способных привести к появлению рака бытовых привычки перечислили онкологи

//Здоровье 13+

22 января 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Работающие в Германии специалисты в области онкологии обозначили бытовые привычки, которые способны провоцировать рак. Об этом рассказывается в материале, который появился на страницах немецких СМИ.

Как пишет Focus, врачи назвали следующие пристрастия:

1. регулярное употребление горячих супов и напитков – они представляют опасность для пищевода;

2. частое распитие алкоголя – любовь к спиртному может привести к образованию нескольких видов злокачественных новообразований;

3. привычка оставлять смартфон возле кровати на ночь – свет от экрана гаджета затрудняет высвобождение гормона сна мелатонина, что может увеличить риск развития онконедуга.

Ранее сообщалось, что медики рассказали о надежных способах борьбы с гипертонией без лекарственных препаратов.

Читайте также:

1. Четыре надежных способа снижения давления без приема таблеток озвучили медики

2. Пять игнорируемых мужчинами сигналов организма о раке обозначили специалисты