Три способных привести к появлению рака бытовых привычки перечислили онкологи

Работающие в Германии специалисты в области онкологии обозначили бытовые привычки, которые способны провоцировать рак. Об этом рассказывается в материале, который появился на страницах немецких СМИ.
Как пишет Focus, врачи назвали следующие пристрастия:
1. регулярное употребление горячих супов и напитков – они представляют опасность для пищевода;
2. частое распитие алкоголя – любовь к спиртному может привести к образованию нескольких видов злокачественных новообразований;
3. привычка оставлять смартфон возле кровати на ночь – свет от экрана гаджета затрудняет высвобождение гормона сна мелатонина, что может увеличить риск развития онконедуга.
Ранее сообщалось, что медики рассказали о надежных способах борьбы с гипертонией без лекарственных препаратов.
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