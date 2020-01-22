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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Три способных привести к появлению рака бытовых привычки перечислили онкологи

, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

Три способных привести к появлению рака бытовых привычки перечислили онкологи
Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Работающие в Германии специалисты в области онкологии обозначили бытовые привычки, которые способны провоцировать рак. Об этом рассказывается в материале, который появился на страницах немецких СМИ.

Как пишет Focus, врачи назвали следующие пристрастия:

1. регулярное употребление горячих супов и напитков – они представляют опасность для пищевода;

2. частое распитие алкоголя – любовь к спиртному может привести к образованию нескольких видов злокачественных новообразований;

3. привычка оставлять смартфон возле кровати на ночь – свет от экрана гаджета затрудняет высвобождение гормона сна мелатонина, что может увеличить риск развития онконедуга.

Ранее сообщалось, что медики рассказали о надежных способах борьбы с гипертонией без лекарственных препаратов.

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ДЦ

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