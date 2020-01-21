Пять игнорируемых мужчинами сигналов организма о раке обозначили специалисты

Названы признаки онкологических заболеваний, которые обычно склонны игнорировать представители мужского пола. Информацию по данной теме озвучили некоторое время назад специалисты в сфере медицины.
В списке симптомов рака, опубликованном на канале «Живая и мертвая еда» в «Яндекс. Дзен», фигурируют:
1. хронический кашель;
2. резь и болевые ощущения при мочеиспускании;
3. изменение и образование новых родинок на коже;
4. неожиданное появление синяков;
5. необъяснимое похудение.
Наличие подобных сигналов организма должно стать поводом для незамедлительного обращения к врачу.
Ранее сообщалось, что онкологи раскрыли причины рака поджелудочной железы.
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