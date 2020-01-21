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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Пять игнорируемых мужчинами сигналов организма о раке обозначили специалисты

, 14:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пять игнорируемых мужчинами сигналов организма о раке обозначили специалисты
Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Названы признаки онкологических заболеваний, которые обычно склонны игнорировать представители мужского пола. Информацию по данной теме озвучили некоторое время назад специалисты в сфере медицины.

В списке симптомов рака, опубликованном на канале «Живая и мертвая еда» в «Яндекс. Дзен», фигурируют:

1. хронический кашель;

2. резь и болевые ощущения при мочеиспускании;

3. изменение и образование новых родинок на коже;

4. неожиданное появление синяков;

5. необъяснимое похудение.

Наличие подобных сигналов организма должно стать поводом для незамедлительного обращения к врачу.

Ранее сообщалось, что онкологи раскрыли причины рака поджелудочной железы.

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