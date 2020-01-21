Семь способов не умереть от инсульта головного мозга посоветовали медспециалисты

Специалисты, которые работают в сфере здравоохранения, рассказали, каким правилам нужно следовать, чтобы избежать инсульта головного мозга. Медицинская статистика свидетельствует, что данная болезнь в значительном количестве случаев провоцирует летальный исход.
Канал «Азбука жизни» в «Яндекс. Дзен» отмечает, что людям, которые хотят защититься от недуга, необходимо:
1. взять под контроль показатели артериального давления;
2. отказаться от курения – обычного и пассивного;
3. добавлять в еду минимальное количество соли, исключить из рациона консервы и полуфабрикаты;
4. контролировать уровень холестерина;
5. есть в день не менее 500 граммов овощей и фруктов;
6. не употреблять спиртные напитки;
7. регулярно заниматься физкультурой.
Ранее сообщалось, что врачи обозначили четыре симптома рака желудка.
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