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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Семь способов не умереть от инсульта головного мозга посоветовали медспециалисты

, 11:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Семь способов не умереть от инсульта головного мозга посоветовали медспециалисты
Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Специалисты, которые работают в сфере здравоохранения, рассказали, каким правилам нужно следовать, чтобы избежать инсульта головного мозга. Медицинская статистика свидетельствует, что данная болезнь в значительном количестве случаев провоцирует летальный исход.

Канал «Азбука жизни» в «Яндекс. Дзен» отмечает, что людям, которые хотят защититься от недуга, необходимо:

1. взять под контроль показатели артериального давления;

2. отказаться от курения – обычного и пассивного;

3. добавлять в еду минимальное количество соли, исключить из рациона консервы и полуфабрикаты;

4. контролировать уровень холестерина;

5. есть в день не менее 500 граммов овощей и фруктов;

6. не употреблять спиртные напитки;

7. регулярно заниматься физкультурой.

Ранее сообщалось, что врачи обозначили четыре симптома рака желудка.

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