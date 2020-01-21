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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Доктор Мясников раскрыл главные правила борьбы с появившейся раковой опухолью

, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Мясников раскрыл главные правила борьбы с появившейся раковой опухолью
Пациент на приеме у врача, Andreas Arnold / globallookpress.com

Обозначены главные правила борьбы с появившимся в организме злокачественным новообразованием. По данному вопросу высказался некоторое время назад Александр Мясников, отечественный врач и телеведущий.

Специалист отметил в эфире своей передачи, выходящей на «России-1», что после постановки диагноза необходимо сохранять спокойствие и не поддаваться страху. По словам Мясникова, в настоящий момент в арсенале медицины есть множество методов борьбы с онкологическими недугами.

Также следует неукоснительно выполнять все требования и рекомендации лечащих врачей, заявил Александр Мясников.

Ранее сообщалось, что медики посоветовали пять способов повышения артериального давления.

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