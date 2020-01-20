Пять способов нормализации давления без лекарств при гипотонии подсказали врачи

Озвучены способы нормализации показателей артериального давления при гипотонии. Соответствующие рекомендации дали некоторое время назад специалисты в области здравоохранения.
Как пишет канал «Патолог» в «Яндекс. Дзен», для повышения давления необходимо:
1. пить больше воды;
2. увеличить количество соли в рационе;
3. носить компрессионные чулки;
4. заниматься физическими упражнениями;
5. регулярно принимать положение лежа с приподнятой головой.
Прежде чем применять данные методы на практике, обязательно следует проконсультироваться со своим лечащим врачом.
Ранее сегодня сообщалось, что медики назвали вредные привычки, которые могут привести к инсульту.
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