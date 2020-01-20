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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Пять способов нормализации давления без лекарств при гипотонии подсказали врачи

, 18:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пять способов нормализации давления без лекарств при гипотонии подсказали врачи
Врач измеряет артериальное давление пациенту, Jochen Tack / globallookpress.com

Озвучены способы нормализации показателей артериального давления при гипотонии. Соответствующие рекомендации дали некоторое время назад специалисты в области здравоохранения.

Как пишет канал «Патолог» в «Яндекс. Дзен», для повышения давления необходимо:

1. пить больше воды;

2. увеличить количество соли в рационе;

3. носить компрессионные чулки;

4. заниматься физическими упражнениями;

5. регулярно принимать положение лежа с приподнятой головой.

Прежде чем применять данные методы на практике, обязательно следует проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Ранее сегодня сообщалось, что медики назвали вредные привычки, которые могут привести к инсульту.

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ДЦ

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