Надежный способ выявить рак кожи на ранней стадии посоветовал дерматоонколог

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20 января 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, uwe umstätter / globallookpress.com

Дмитрий Бейнусов, работающий в Санкт-Петербурге специалист в области дерматоонкологии, подсказал надежный способ обнаружить рак кожи на ранней стадии развития болезни. Рекомендации кандидата медицинских наук приведены в посте, размещенном в отечественной блогосфере.

Как отметил Бейнусов, его врачебная практика свидетельствует о том, что визуальный осмотр пациента не всегда эффективен для диагностики смертельно опасного недуга. С этой целью лучше проводить обследование с помощью дерматоскопа, посоветовал специалист.

Ранее в понедельник сообщалось, что эксперты рассказали, какие продукты защищают от рака.

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