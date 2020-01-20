Надежный способ выявить рак кожи на ранней стадии посоветовал дерматоонколог

Дмитрий Бейнусов, работающий в Санкт-Петербурге специалист в области дерматоонкологии, подсказал надежный способ обнаружить рак кожи на ранней стадии развития болезни. Рекомендации кандидата медицинских наук приведены в посте, размещенном в отечественной блогосфере.
Как отметил Бейнусов, его врачебная практика свидетельствует о том, что визуальный осмотр пациента не всегда эффективен для диагностики смертельно опасного недуга. С этой целью лучше проводить обследование с помощью дерматоскопа, посоветовал специалист.
Ранее в понедельник сообщалось, что эксперты рассказали, какие продукты защищают от рака.
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