Список защищающих от злокачественных опухолей продуктов огласили специалисты

Перечислены продукты питания, употребление которых защищает от онкологических заболеваний. Информацию по данной теме озвучили некоторое время назад специалисты в сфере здравоохранения.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», специалисты посоветовали есть следующие продукты, богатые полезными веществами:
1. овощи и фрукты;
2. бобовые;
3. оливковое масло;
4. помидоры;
5. чеснок;
6. куркуму;
7. зерновые каши;
8. виноград.
Ранее сегодня сообщалось, что медики обозначили главные сигналы человеческого организма об инсульте головного мозга. В список данных признаков попали, в частности, внезапная слабость в конечностях и помутнение сознания.
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