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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Список защищающих от злокачественных опухолей продуктов огласили специалисты

, 14:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Список защищающих от злокачественных опухолей продуктов огласили специалисты
Врач, Holger Hollemann / globallookpress.com

Перечислены продукты питания, употребление которых защищает от онкологических заболеваний. Информацию по данной теме озвучили некоторое время назад специалисты в сфере здравоохранения.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», специалисты посоветовали есть следующие продукты, богатые полезными веществами:

1. овощи и фрукты;

2. бобовые;

3. оливковое масло;

4. помидоры;

5. чеснок;

6. куркуму;

7. зерновые каши;

8. виноград.

Ранее сегодня сообщалось, что медики обозначили главные сигналы человеческого организма об инсульте головного мозга. В список данных признаков попали, в частности, внезапная слабость в конечностях и помутнение сознания.

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