Пять основных сигналов организма об инсульте головного мозга назвали специалисты

Перечислены главные сигналы человеческого организма об инсульте головного мозга. По данной теме высказались медицинские специалисты.
Как отмечает канал «Азбука жизни» в «Яндекс. Дзен», поводом для срочного обращения к врачу должны стать проявившиеся внезапно:
1. слабость в конечностях;
2. помутнение сознания;
3. проблемы со зрением;
4. нарушения координации;
5. сильная головная боль.
Ранее в понедельник сообщалось, что доктора обозначили основные симптомы рака пищевода. В список подобных признаков, в частности, попали возникающие при глотании спазмы, длительная икота, постоянная изжога и неприятный запах изо рта при отрыжке.
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