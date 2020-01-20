Пять основных сигналов организма об инсульте головного мозга назвали специалисты

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20 января 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Перечислены главные сигналы человеческого организма об инсульте головного мозга. По данной теме высказались медицинские специалисты.

Как отмечает канал «Азбука жизни» в «Яндекс. Дзен», поводом для срочного обращения к врачу должны стать проявившиеся внезапно:

1. слабость в конечностях;

2. помутнение сознания;

3. проблемы со зрением;

4. нарушения координации;

5. сильная головная боль.

Ранее в понедельник сообщалось, что доктора обозначили основные симптомы рака пищевода. В список подобных признаков, в частности, попали возникающие при глотании спазмы, длительная икота, постоянная изжога и неприятный запах изо рта при отрыжке.

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