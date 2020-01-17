Семь ранних сигналов о появлении раковой опухоли назвали американские врачи

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17 января 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: MedikForum.ru

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Обозначены ранние сигналы организма человека о появлении злокачественного новообразования. Информацией по данному вопросу поделились специалисты в области онкологии, работающие в Соединенных Штатах.

Как пишет интернет-портал MedikForum.ru, доктора предупредили, что необходимо пройти обследование, если в течение длительного времени наблюдаются следующие симптомы, у которых нет видимой причины:

1. изменения в работе кишечника или мочевого пузыря;

2. незаживающие раны;

3. кровотечения или выделения необычного характера;

4. уплотнения;

5. проблемы с проглатыванием пищи;

6. изменение формы и цвета родинок;

7. кашель и хрипота.

Ранее в пятницу сообщалось, что врачи назвали один из первых заметных признаков рака поджелудочной железы.