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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Семь ранних сигналов о появлении раковой опухоли назвали американские врачи

, 15:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: MedikForum.ru

Семь ранних сигналов о появлении раковой опухоли назвали американские врачи
Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Обозначены ранние сигналы организма человека о появлении злокачественного новообразования. Информацией по данному вопросу поделились специалисты в области онкологии, работающие в Соединенных Штатах.

Онкологи раскрыли один из первых заметных признаков рака поджелудочной железы

Онкологи раскрыли один из первых заметных признаков рака поджелудочной железы

Как пишет интернет-портал MedikForum.ru, доктора предупредили, что необходимо пройти обследование, если в течение длительного времени наблюдаются следующие симптомы, у которых нет видимой причины:

1. изменения в работе кишечника или мочевого пузыря;

2. незаживающие раны;

3. кровотечения или выделения необычного характера;

4. уплотнения;

5. проблемы с проглатыванием пищи;

6. изменение формы и цвета родинок;

7. кашель и хрипота.

Ранее в пятницу сообщалось, что врачи назвали один из первых заметных признаков рака поджелудочной железы.

 

ДЦ

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