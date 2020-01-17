Семь ранних сигналов о появлении раковой опухоли назвали американские врачи

Обозначены ранние сигналы организма человека о появлении злокачественного новообразования. Информацией по данному вопросу поделились специалисты в области онкологии, работающие в Соединенных Штатах.
Как пишет интернет-портал MedikForum.ru, доктора предупредили, что необходимо пройти обследование, если в течение длительного времени наблюдаются следующие симптомы, у которых нет видимой причины:
1. изменения в работе кишечника или мочевого пузыря;
2. незаживающие раны;
3. кровотечения или выделения необычного характера;
4. уплотнения;
5. проблемы с проглатыванием пищи;
6. изменение формы и цвета родинок;
7. кашель и хрипота.
Ранее в пятницу сообщалось, что врачи назвали один из первых заметных признаков рака поджелудочной железы.