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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Шесть главных признаков появления раковой опухоли в пищеводе перечислили врачи

, 11:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Шесть главных признаков появления раковой опухоли в пищеводе перечислили врачи
Врач, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Обозначены главные симптомы, свидетельствующие о появлении раковой опухоли в пищеводе человека. По данному вопросу высказались медики.

Семь ранних сигналов о появлении раковой опухоли назвали американские врачи

Семь ранних сигналов о появлении раковой опухоли назвали американские врачи

Список признаков смертельно опасной болезни, представленный на канале «Ваш семейный доктор» в «Яндекс. Дзен», включает в себя следующие сигналы:

1. спазмы, возникающие при глотании;

2. длительная икота;

3. постоянная изжога;

4. общая слабость;

5. неприятный запах изо рта при отрыжке;

6. хрипота.

При наличии перечисленных симптомов необходимо безотлагательно пройти медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что врачи из Соединенных Штатов назвали семь ранних проявлений рака.

 

ДЦ

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