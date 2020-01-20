Шесть главных признаков появления раковой опухоли в пищеводе перечислили врачи

Обозначены главные симптомы, свидетельствующие о появлении раковой опухоли в пищеводе человека. По данному вопросу высказались медики.
Список признаков смертельно опасной болезни, представленный на канале «Ваш семейный доктор» в «Яндекс. Дзен», включает в себя следующие сигналы:
1. спазмы, возникающие при глотании;
2. длительная икота;
3. постоянная изжога;
4. общая слабость;
5. неприятный запах изо рта при отрыжке;
6. хрипота.
При наличии перечисленных симптомов необходимо безотлагательно пройти медицинское обследование.
Ранее сообщалось, что врачи из Соединенных Штатов назвали семь ранних проявлений рака.