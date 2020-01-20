Четыре способных привести к смерти от инсульта мозга привычки назвали медики

Обозначены человеческие пристрастия, способные спровоцировать инсульт головного мозга, который входит в число главных причин смертности. Информацию по данной теме озвучили медицинские специалисты.
Как пишет канал «Будь здоров» в «Яндекс. Дзен», людям, которые хотят иметь крепкую сердечно-сосудистую систему, обязательно необходимо отказаться от:
1. употребления фастфуда;
2. курения;
3. злоупотребления спиртными напитками;
4. привычки к малоподвижному образу жизни.
Ранее в понедельник сообщалось, что Дмитрий Бейнусов, дерматоонколог из Санкт-Петербурга, дал совет, касающийся своевременной диагностики рака кожи.
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