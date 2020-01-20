Четыре способных привести к смерти от инсульта мозга привычки назвали медики

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20 января 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Медики, uwe umstätter / globallookpress.com

Обозначены человеческие пристрастия, способные спровоцировать инсульт головного мозга, который входит в число главных причин смертности. Информацию по данной теме озвучили медицинские специалисты.

Как пишет канал «Будь здоров» в «Яндекс. Дзен», людям, которые хотят иметь крепкую сердечно-сосудистую систему, обязательно необходимо отказаться от:

1. употребления фастфуда;

2. курения;

3. злоупотребления спиртными напитками;

4. привычки к малоподвижному образу жизни.

Ранее в понедельник сообщалось, что Дмитрий Бейнусов, дерматоонколог из Санкт-Петербурга, дал совет, касающийся своевременной диагностики рака кожи.

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