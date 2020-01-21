Четыре сигнала об образовании раковой опухоли в желудке человека назвали врачи

Обозначены основные симптомы, сигнализирующие об образовании злокачественной опухоли в желудке человека. Соответствующей информацией поделились медицинские специалисты, говорится в публикации, размещенной на страницах британских интернет-СМИ.
Издание Express отмечает, что записаться на медицинское обследование нужно, если наблюдаются следующие признаки:
1. болезненная изжога, с которой не справляются лекарственные препараты;
2. болевые ощущения или жжение при глотании;
3. резкое похудение без видимых причин;
4. быстрое насыщение во время еды.
Ранее во вторник сообщалось, что доктор Александр Мясников назвал главные правила борьбы с раком.
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