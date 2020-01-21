Шесть причин смертельно опасного рака поджелудочной железы перечислили онкологи

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21 января 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

Медики, globallookpress.com

Специалисты в области медицины рассказали о причинах появления рака поджелудочной железы, который входит в число самых опасных разновидностей онкологических недугов. Данной теме посвящена публикация, размещенная на страницах немецких СМИ.

Как пишет издание Focus, онкологи назвали следующие провоцирующие факторы:

1. курение;

2. злоупотребление спиртными напитками;

3. лишний вес;

4. любовь к жирной пище;

5. наличие хронического панкреатита или сахарного диабета;

6. генетическая предрасположенность к болезни.

Ранее во вторник сообщалось, что врачи поведали о способах профилактики инсульта головного мозга, который часто приводит к смерти.

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