Шесть причин смертельно опасного рака поджелудочной железы перечислили онкологи

Специалисты в области медицины рассказали о причинах появления рака поджелудочной железы, который входит в число самых опасных разновидностей онкологических недугов. Данной теме посвящена публикация, размещенная на страницах немецких СМИ.
Как пишет издание Focus, онкологи назвали следующие провоцирующие факторы:
1. курение;
2. злоупотребление спиртными напитками;
3. лишний вес;
4. любовь к жирной пище;
5. наличие хронического панкреатита или сахарного диабета;
6. генетическая предрасположенность к болезни.
Ранее во вторник сообщалось, что врачи поведали о способах профилактики инсульта головного мозга, который часто приводит к смерти.
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